„Das alle vier Jahre stattfindende Fest hat einen hohen Stellenwert für den Ort selbst wie auch für die teilnehmenden Vereine“, sagt Daniela Britsche. Die Ortsvorsteherin weiß, wovon sie spricht, denn als Isteinerin war sie bei jedem Chlimsefest dabei. Und das nicht nur als Festbesucherin, sie war als Aktive der Narrenzunft jahrelang im Helfereinsatz. Auch als Mitarbeiterin der Ortsverwaltung war sie in die Organisation eingebunden. Und nun als Ortsvorsteherin steht die agile, engagierte Frau erstmals in der Verantwortung. Die Schirmherrin hat zusammen mit den örtlichen Vereinen vor anderthalb Jahren mit den ersten Vorbereitungen für das größte Isteiner Fest begonnen.

Denkmalschutz im Ortskern

Seit zwei Wochen sind die vielen Helfer dabei, das Fest aufzubauen und die verwunschenen Höfe und Scheunen sowie die Plätze in dem unter Denkmalschutz stehenden Ortskern in eine einladende Festwirtschaft zu verwandeln. Ein umfangreiches, sehr vielseitiges und für ein so großes Fest außergewöhnliches Angebot an Speisen und Getränken erwartet die Besucher. Ab dem morgigen Freitag ist laut Daniela Britsche der Ortskern komplett für den Verkehr gesperrt.