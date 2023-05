Efringen-Kirchen Isteiner Empfehlung gefolgt

Der Ortschaftsrat Istein hatte die Anfrage in seiner Sitzung vom 27. April beraten und zurückgewiesen (wir berichteten). In der Stellungnahme des Ortschaftsrats Istein heißt es: „Aufgrund der Lage des geplanten Suchkreises in einem sensiblen Schutzgebiet wird der Neubau eines Antennenmasts abgelehnt. Ebenso ist es aus gleichem Grund nicht möglich, Ersatzstandorte vorzuschlagen. Daraufhin lautete der Beschlussvorschlag im TA: Die Verwaltung wird beauftragt, keine Ersatzstandorte vorzuschlagen, sowie dem geplanten Suchkreis dem Wunsch des Ortschaftsrats Istein folgend zu widersprechen. Laut Nachfrage bei Bürgermeisterstellvertreter Rühl votierten die Ausschussmitglieder mehrheitlich für diesen Beschlussvorschlag.