Efringen-Kirchen: Isteiner Feuerwehr hatte im vergangenen Jahr zwölf Einsätze

Mitglieder der Wehr absolvierten zwei Grundlehrgänge, drei Sprechfunker Lehrgänge, drei Atemschutzlehrgänge.

Beförderungen

Der Kommandant konnte Daniel Moser und Anouschka Becker zu Hauptfeuerwehrleuten sowie Leon Schmid und Manuel Brkic zu Feuerwehrmännern befördern.

Ehrungen

Für 60 Jahre Zugehörigkeit zur Feuerwehr Istein konnte Manfred Scherer eine Ehrung von Kommandant Rabus entgegennehmen, Andreas Scherer wurde für 25 Jahre Dienst geehrt. Eine Ehrung für die besten Übungsbesuche erhielt Daniel Moser.

Termine

Am 26. Januar besucht eine Abordnung die Generalversammlung der Kleinkemser Kameraden, am 11. Februar beteiligt sich die Wehr am Isteiner Fasnachtsumzug, am 18. Februar findet das Fasnachtsfeuer statt, am 2. März die Schrottsammlung, am 23. März die Hauptversammlung der Gesamtwehr, vom 18. bis 20. Mai findet das Chlimsefescht statt. Am 29. Juni wird ein Helferessen organisiert, am 8. Juli gibt es einen Grillhock mit der Altersmannschaft, am 13. Oktober einen Herbstbummel und vom 22. bis 24. November findet wieder das Schulungswochenende statt.

Feuerwehr Istein

Mannschaft:

31 Aktive, davon fünf weibliche Mitglieder, zehn Wehrleute bei der Tagesalarm Gruppe, vier Aktive bei der Absturz Sicherungsgruppe, vier Mitglieder in der Jugendwehr und sechs Kameraden in der Altersmannschaft.

Wahlen:

Der stellvertretende Kommandant Daniel Weber sowie Kassierer Daniel Moser wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Kontakt:

Kommandant Alexander Rabus, Internet: www. ffw-efringen-kirchen.de/Einsatzabteilungen/Abt-Istein/