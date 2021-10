Efringen-Kirchen Ja zur Änderung der Satzung

Ortsvorsteher Bernd Meyer teilte in der Sitzung des Egringer Ortschaftsrats zudem einige aktuelle Entwicklungen im Dorf mit. Die Ballfangnetze auf dem Sportplatz in Egringen seien wie geplant vom Ortschaftsrat demontiert und vom Werkhof entsorgt worden. Ebenfalls habe sich der Ortschaftsrat um die Erneuerung des Rindenmulchs am Grillplatz bei der Kreuzung zu Schallbach gekümmert.

Wie Meyer zudem mitteilte, haben die Bauarbeiten am Funkmast oberhalb von Egringen begonnen und die Brunnen im Dorf werden am heutigen Donnerstag abgestellt.

Auch der Verkehr war Thema in der Sitzung. So laufe über das Ordnungsamt eine Anfrage für zwei Spiegel, die an markanten Kreuzungen in Egringen aufgestellt werden sollen.