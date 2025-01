Efringen-Kirchen: Jede Menge Unrat auf dem Parkplatz

Die Gemeinde weist auf die Funktion des Ortes als Kontaktparkplatz für eine bestimmte Klientel und die damit verbundenen Hinterlassenschaften hin. Die Sauberhaltung sei sehr aufwendig und zu bestimmten Zeiten sei der Andrang so groß, dass in die angrenzenden Felder ausgewichen werde. Außerdem würden mehrere Radwegrouten über den Platz verlaufen, so dass es immer wieder zu gefährlichen Kreuzungssituationen komme. Weil es nur 800 Meter entfernt bei Istein einen Wanderparkplatz am Rhein gebe würde sich ein Wegfall des Platzes am Autobahnzubringer nicht negativ auf die Naherholung auswirken, ein erhöhter Parkdruck in Kleinkems sei nicht zu erwarten, argumentiert die Gemeinde.

Jörg Kratz schilderte, dass er bei seiner letzten Visite fast nur Autos mit französischen oder Schweizer Kennzeichen angetroffen habe. Außerdem böten ein besprühtes Autowrack mit eingeschlagenen Scheiben und jede Menge Unrat ein wenig einladendes Bild. „Ich kann deshalb das Anliegen der Verwaltung nur unterstützen“, plädierte er dafür, die Zufahrt mit einer Schranke zu verwehren. Auch Max Büchelin, Steve Braun, Manuela Heitzler und Mathias Müller waren die Meinung, dass zumindest probeweise eine Absperrung angebracht werden sollte, um dann zu beobachten, wie sich die Situation entwickelt. Die meisten Kleinkemser Familien würden den Platz ohnehin meiden, weil er „so gruselig“ sei, meinte Manuela Heitzler. Für die Bevölkerung gebe es noch ausreichend andere Zugänge zum Rhein.