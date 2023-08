Efringen-Kirchen Jetzt noch Fördergeld für Jugendarbeit sichern

Börse in Frankfurt Dax fällt weiter zurück

Schwache Außenhandelsdaten aus China haben den Dax am Dienstag nach der jüngsten Stabilisierung wieder unter Druck gesetzt. Am Nachmittag verstärkte der Kursrückgang an den US-Börsen den Druck auf den deutschen Leitindex, der 1,10 Prozent im Minus bei 15.