Efringen-Kirchen: Jörg Kratz bleibt Ortsvorsteher in Kleinkems

Häberlin bat dann auch ums Wort: „Ich habe viele Aufs und Abs erlebt und auch wichtige Entscheidungen begleitet“, sagte sie. Angefangen habe es mit den Auskiesungen durch die Firma Schleith. Der sogenannte 90-Meter-Streifen als Rückhalteraum für den Rhein sei ein weiteres wichtiges Thema gewesen, ergänzte sie ihren Rückblick mit Beispielen.

Es gab aber auch Projekte und Anliegen, die nicht so gut liefen. Das Thema Autohof etwa. Zunächst einmal sei man von dem Bau eines Autohofs „verschont“ geblieben, das Thema sei sehr umstritten, gab sie weiter. Mittlerweile sei die für den Autohof einst vorgesehene Fläche auch ein Biotop. Ein Gewerbe- und Wohngebiet habe sich auf der Fläche der ehemaligen Zementi entwickelt, auch diese Entwicklung habe der Ortschaftsrat begleitet, fuhr sie fort. Häberlin bekannte, dass man sich als Ortschaftsrat immer auch selbst hinterfragen müsse. „Ist es meine Meinung oder die der Bürger, die ich da gerade äußere?“, gab sie einen Einblick in ihre Gedanken. „Ich wollte mich immer sozial einsetzen für die Bürger, und an der Stimmenzahl, die ich bekam, sah man auch, dass mir das wohl gelungen ist“, freute sie sich. Die Aufgaben als Ortschaftsrat hätten ihr immer viel Spaß bereitet.