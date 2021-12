Efringen-Kirchen Josef Schnell GmbH jetzt in Efringen-Kirchen

Efringen-Kirchen (os). Seit 66 Jahren gibt es das Bauunternehmen Josef Schnell GmbH, und seit genau 50 Jahren, seit 1971, hatte es seinen südwestlichen Standort in Haltingen am Märktweg. Von dort ist das Unternehmen, das weitere Standorte in Ladenburg in Nordbaden, dem Stammsitz in Baden-Baden sowie Offenburg hat, nach Efringen-Kirchen ins Gewerbegebiet Beim Breitenstein 30 umgezogen. Auf dem Areal eines früheren Nutzfahrzeuge-Unternehmens fanden umfangreiche Umbauarbeiten statt. Kürzlich erfolgte der Bezug des neuen Domizils. Nun könne man optimale Räume sowohl für das gewerblich-bauhandwerkliche Team als auch die Mitarbeiter in der Verwaltung nutzen, freuen sich die gemeinsamen Geschäftsführer Timm und Joschi Schnell über die Arbeitsbedingungen am neuen Standort in Efringen-Kirchen. In Haltingen am Märktweg war man gerne daheim, sagen die beiden Geschäftsführer. Allerdings war das Areal längst zu klein und Expansionsmöglichkeiten waren nicht vorhanden. Deshalb habe man sich auf die Suche nach einem neuen Standort in der Region im Dreiländereck gemacht und wurde fündig in Gestalt eines rund 16 000 Quadratmeter großen Areals inklusive entsprechender Gebäude im Efringen-Kirchener Gewerbegebiet.