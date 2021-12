Efringen-Kirchen Josef Schnell GmbH jetzt in Efringen-Kirchen

Ende 1970 erwarb Josef Schnell eine Lörracher Bauunternehmung, die im Tief- und Straßenbau tätig war. Bald darauf bezog man einen Sitz in Haltingen, am Märktweg. Das Unternehmen war mit allen seinen Standorten stets führend, wenn es um effiziente, kreative Lösungen ging. Die Einführung von Spülbohrverfahren, Felsbohrgeräten und Kabelpflügen stehen für diese Innovationskraft. Windparks in Großbritannien wurden verkabelt, Aufträge auch in Paraguay, Rumänien und Ecuador sowie Südafrika stehen für die überregionale Bedeutung des Unternehmens. Man hatte und hat auch immer den Blick auf die Mitarbeiter, auch in Sachen Arbeitssicherheit. So wurden 2010 alle vier Unternehmen der Gruppe für ihren wirksamen und nachhaltigen Arbeitsschutz mit der Bescheinigung AMS-Bau der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG Bau) ausgezeichnet. Stets und nach wie vor bildet das Unternehmen sowohl im gewerblichen als auch technischen Bereich und in der Verwaltung junge Menschen aus. Das Unternehmen hat sein Leistungsspektrum optimiert, in Efringen-Kirchen ermöglicht dies auch eine optimale Raum- und Geländesituation. Der Leitungsbau, aktuell besonders im Breitbandkabel-Segment und mit den genannten Spezialgeräten und Maschinen, ist ein wesentliches Standbein. Erschließungsarbeiten, Straßenbau und der auch als Notdienst angebotene Einsatz bei Wasserrohrbrüchen und Stromschäden, aber auch Reparaturen kleinerer Art im genannten Angebotsspektrum führt das Unternehmen aus. In Efringen-Kirchen kann die Geschäftsleitung dabei auf 40 gewerblich-bauhandwerkliche Mitarbeiter und weitere acht im Verwaltungs- und Technikbereich bauen.