Efringen-Kirchen Josef Schnell GmbH jetzt in Efringen-Kirchen

Geleitet wird das Unternehmen inzwischen von der zweiten und dritten Generation, nämlich den Söhnen des zwischenzeitlich verstorbenen Firmengründers Josef Schnell, Norbert und Joschi sowie den Enkelkindern Alexander, Timm und Linda. Der älteste Sohn des Firmengründers, Karl, der mehr als 50 Jahre im Unternehmen tätig war, ist bereits im Ruhestand.

So wie man als Bruder-Trio vom Vater Führungsaufgaben übertagen bekam, so konnte man als zweite Generation Verantwortung an die Kinder weitergeben, sagt der in Efringen-Kirchen mit Timm und Linda Schnell als Geschäftsführer tätige Joschi Schnell. Er freut sich sehr darüber, dass die nächste Generation die Motivation und Freude an der Arbeit mit und für den Familienbetrieb hat, somit der Grundstein für eine gute, erfolgreiche Zukunft gelegt ist. Die Devise von Firmengründer Josef Schnell bestimme nach wie vor die Geschäftsphilosophie, heißt es in der Schnellschen Führungsetage. „Die erste Pflicht einer Unternehmung ist es, Gewinn zu erwirtschaften, um zu überleben und zu wachsen.“ Diese Maßgabe setzte und setzt man nach wie vor um, trotzte damit erfolgreich auch den konjunkturellen Krisen oder Schwierigkeiten der Baubranche, die auch an der Unternehmensgruppe Josef Schnell nicht vorbeigingen. Dennoch hat es die Firmengruppe geschafft, zu wachsen und stetig in Neues zu investieren. Heute ist die Unternehmensgruppe gut und vor allem breit aufgestellt, sicher auch deshalb, weil die vier Standorte in Baden-Württemberg strategisch günstig gewählt wurden: Baden-Badens Teilort Steinbach, nun anstelle von Haltingen neu Efringen-Kirchen, Ladenburg bei Heidelberg und Offenburg. Die Mitarbeiter der vier Niederlassungen können so für Kunden in der Rheinebene tätig werden und sich bei Bedarf standortübergreifend gegenseitig unterstützen.