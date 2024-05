Efringen-Kirchen Jubiläum mit Böllerschüssen gestartet

Mit einem Festakt am Freitag beginnen die Feiern der Freiwilligen Feuerwehr Blansingen zu ihrem 150-jährigen Bestehen. Das große Festwochenende, mit Tag der offenen Tür und Schauübungen, steht am ersten Augustwochenende an.