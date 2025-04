Efringen-Kirchen: Jubiläumsfest war der Höhepunkt

Ausblick: Am 18. April wird der Karfreitags-Ausflug veranstaltet, am 30. April ist das Maibaumstellen, am 17. Mai kommt die Landjugend Gamshurst zu Besuch und am 9. Juni ist der Bayerische Hock.

Landjugend Egringen

Vorsitzende:

Levin Vogt und Katharina Karlin

Kontakt:

per E-Mail an laju.egringen@web.de