Efringen-Kirchen: Jubiläumsjahr verabschiedet sich

Das Mappacher Jubiläumsjahr ging doch etwas länger als nur ein Kalenderjahr. Den Auftakt zu 1150 Jahre Mappach gab es mit einem erstmals durchgeführten Neujahrsempfang am 1. Januar, der letzte Akt war der neuerliche Treff im Bürgersaal, der allerdings in diesem Jahr zwei Tage später stattfand. Aber so ganz ist mit dem Jubiläum noch nicht Schluss, ein Ereignis steht noch an.