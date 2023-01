Efringen-Kirchen Jubiläumsnachfeier beim SV Istein wirft ihre Schatten voraus

Turnen

Aus der Abteilung Turnen berichte dessen Leiter Klaus Geiger. Einige Änderungen im Ablauf hatte die Erneuerung des Festhallenbodens mit sich gebracht. Inzwischen aber laufe der Betrieb wieder normal.

Im Bereich ettkampforientiertes Turnen waren die beiden Nachwuchsmannschaften der Turnerinnen mit jeweils ersten Plätzen erfolgreich. In der Badischen Bezirksliga sicherten sich die Turnerinnen mit einem vierten Rang den Verbleib, sodass sie auch in diesem Jahr wieder Liga-Wettkämpfe austragen können. Ebenso sind die Teilnahmen an den Gau-Einzelmeisterschaften sowie am Landeskinderturnfest geplant. Jana-Marie Schulte trainiert die erste Mannschaft der Turnerinnen und ist selber noch aktiv dabei.

Fußball

Vom Fußball berichtete Mario Brändlin. Die vergangene Saison konnte die erste Mannschaft als Tabellenvierter in der Kreisliga B abschließen. Der Start in die laufende Saison verlief recht holprig. Die Zweite beendete die vergangene Saison als Achte in der Kreisliga C. Auch sie verzeichnet in der laufenden Saison mehr Niederlagen als Siege.

Die Damen (SG Efringen-Kirchen/Istein) fusionierten mit dem TuS Binzen und wurden als SG Rebland Zweite in der Bezirksliga West und holten sich den Bezirkspokal. In dieser Saison ist die SG bereits mit zwei Mannschaften an den Start gegangen.

Jugend

Jugendleiterin Vanessa Wölk legte ihr Amt nieder. Etwa 40 Kinder seien in der Jugend fußballerisch aktiv, berichtete sie. Vom Tennis vermeldete Susanne Brändlin, dass die Instandhaltung des Platzes sehr teuer geworden sei. Positiv sei hingegen, dass man demnächst über einen Trainer aus den eigenen Reihen verfügen werde.

Wahlen

Bei den von Ortsvorsteherin Daniela Britsche geleiteten Wahlen wurden in ihren Ämtern bestätigt: Steffen Lucaßen (Vorsitzender), Florian Hanke (zweiter Vorsitzender), Andreas Huser (zweiter Schriftführer), Mario Brändlin (Abteilungsleiter Fußball), Daniel Lenz (Bereichsleiter Fußball), Susanne Brändlin (Abteilungsleiterin Tennis), Hans Martin Hanke (EDV und Datenschutz). Als Team für die Öffentlichkeitsarbeit fungieren weiterhin Peter Bühler, Andreas Huser, Dietmar Kunzelmann, Alwin Martin und Michael Müller.

Neu gewählt wurden Alisa Laub-Lucaßen (Kassiererin, bisher Daniel Palmert), Manuel Brkic (Jugendleiter, bisher Vanessa Wölk), Beatrice Conrad-Magyaric (Festausschuss, bisher Manuel Brkic), Gerhard Reininger (zweiter Festausschuss, bisher Serena Köblin).

Ehrungen

Zu Ehrenmitgliedern ernannt wurden Marlies Baas, Angelika Brändlin, Lieselotte Brändlin, Daniel Jourdan und Michael Schirmer. Für zehn Jahre aktive Mitgliedschaft ausgezeichnet wurden Nicole Winkler und die auch als Trainerin noch aktive Jana Marie Schulte. Gabriel Vujic wurde als langjähriger Torwarttrainer und Betreuer geehrt, Michael Rieder für sein besonderes Engagement in Sachen Altpapier.