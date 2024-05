Eine Woche später standen die Vereinsmeisterschaften an, bei denen Vorsitzender Simon Meier und der sportliche Leiter Silvan Zachau auch selbst auf die Matte gingen. Am Wettkampftisch saßen ausnahmslos junge Judoka, während die erfahrenen Kräfte Hubert Gerspacher, Hannes Krebs, Tina Hauert und Anna Bruner im Hintergrund wirkten. Bereitwillig mithelfende Eltern sorgten dafür, dass die Judofamilie ihren Sport in allen Facetten präsentieren konnte.