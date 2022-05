Efringen-Kirchen "Junge Leute brauchen Räume"

Andreas Hartmann, als Schlüsselträger verantwortlich für die teilweise Selbstverantwortung junger Menschen im JuZ, spricht sich für eine Containerlösung aus, und zwar bald: „Die Preise werden bestimmt nicht günstiger“, ist er sich sicher. Die Module machten zwar nicht den allerbesten Eindruck, doch wenn diejenigen, die schon Geld verdienen, zusammenlegen und darüber hinaus selbst Hand anlegen würden, könne man die Container ansprechender gestalten, etwa mit einer Holzverschalung. „Mir würde das besser gefallen als beispielsweise das alte Sportheim“, unterstreicht er. Das JuZ werde benötigt, als Treffpunkt, an dem man nichts konsumieren oder bezahlen müsse. Jugendliche könnten dort Musik hören, Billard oder Tischkicker spielen und so „den Kopf freikriegen“.

Sara Simen, Elternbeiratsvorsitzende am benachbarten Schulzentrum Efringen-Kirchen mit Grund- und Realschule erinnert sich selbst an ihre Jugend, als den Jugendlichen in Efringen-Kirchen ein Raum unter dem evangelischen Gemeindehaus zur Verfügung stand. Sie fragt sich, wo denn die Jugendlichen sonst hingehen sollen. „Jugendliche wollen sich zurückziehen, Cliquen bilden“, sagt sie. Dafür brauche es Räume. Auch ganz andere Angebote, die es andernorts gibt, etwa ein Pumtrack, könnte sie sich in Efringen-Kirchen vorstellen. Die Container findet sie persönlich nicht so schön, genauso wenig den Standort, neben Glascontainern. „Ich denke, man könnte das offener und schöner gestalten“, sagt sie. Im Elternbeirat sei man sich einig, dass man sich etwas anderes wünsche als jetzt, zumal da das JuZ auch in die Nachmittagsbetreuung miteinbezogen werde. Dabei seien jetzt alle gefragt: „Wir waren im Dornröschenschlaf“, sagt Simen im Hinblick auf die Corona-Pandemie. Jetzt müsse man aktiver werden, und auch als Eltern – wertschätzend – auf die Gemeinde zugehen.

Selima Curolli, Schlüsselträgerin, besucht das JuZ regelmäßig seit der fünften Klasse. Sie war enttäuscht von der Nachricht, dass sich (wieder) nichts ändert. Erwartet hatte sie sich anderes, nämlich „das, was uns versprochen wurde“: neue und größere Räume am bisherigen Standort. Das JuZ bedeute ihr viel, betont die Auszubildende, anfangs habe sie hier ihre Freizeit genossen, heute bringe sie sich selbst mit ein, etwa beim gemeinsamen Kochen oder der Planung von Grillfesten, auch für die Jüngeren.