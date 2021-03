Efringen-Kirchen Juz: Möglichkeiten werden geprüft

Beim jüngsten Vor-Ort-Termin standen nun die Möglichkeiten im Vordergrund, die sich am derzeitigen Standort des Jugendzentrums bieten. Im Kern, so erklärt Künster auf Nachfrage unserer Zeitung, sei es um eine Aufwertung gegangen – und zwar sowohl qualitativ als auch quantitativ. Für den Jugendreferenten sind mit Blick auf den bisherigen Standort beide Facetten gleichermaßen wichtig. So würde sich eine Erneuerung der bestehenden Konstruktionen allein schon vor dem Hintergrund des Stromverbrauchs anbieten. Denn wie auch Marc Braun, stellvertretender Bauamtsleiter der Gemeinde Efringen-Kirchen, erklärt, fehlt bislang eine ausreichende Isolierung. Das bedeutet, dass im Winter sehr viel geheizt werden muss. „Im Sommer wird es hingegen extrem heiß“, berichtet Künster weiter.

Zweiter Raum für mehr pädagogische Angebote

Für den Jugendreferenten würde darüber hinaus nicht nur eine Erneuerung, sondern auch eine räumliche Erweiterung Sinn ergeben – gerade mit Blick auf die pädagogischen Angebote, die dadurch am Standort Efringen-Kirchen möglich gemacht würden. So könnte in einem zweiten Raum etwa ein Parallelangebot abseits der „offenen Tür“ bestehen, beschreibt Künster. Bei entsprechender Organisation und Abstimmung der Schichten mit seinem Kollegen Sergei Rogalski sei es gegebenenfalls sogar vorstellbar, mehrere Angebote zur selben Zeit zu machen.

Was hinsichtlich der Räume für das Juz umsetzbar sei, müsse nun geprüft werden, erklärt der stellvertretende Bauamtsleiter Braun. „Es stehen verschiedene Möglichkeiten im Raum.“ Unter anderem sei etwa eine Erweiterung der bestehenden Strukturen um drei weitere Einheiten vorstellbar. Diesbezüglich laufen aber noch Gespräche, unter anderem mit dem Landratsamt Lörrach. Denn es muss geklärt werden, ob durch eine Erweiterung ein erneuter Bauantrag erforderlich würde.

Sobald sich die im Raum stehenden Möglichkeiten konkretisieren, werden diese dann dem Gemeinderat vorgelegt, der letztlich die Entscheidungen treffen wird.