Efringen-Kirchen: Kammerer räumt seinen Platz für Jonas Schneider

Freiwillige Feuerwehr Abteilung Wintersweiler

Die Abteilung

hat 24 Aktive, davon vier Frauen, zwei Wehrleute bei der First Responder Gruppe, sieben Kameraden in der Tagesalarmgruppe, zwei Mann in der Führungsgruppe, ein Mitglied in der Jugendwehr und 19 Kameraden in der Altersmannschaft.

Kontakt:

Kommandant Jonas Schneider, Internetseite: www. ffw-efringen-kirchen.de