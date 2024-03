Efringen-Kirchen: Kammerer will Ortsvorsteherin bleiben

Viele Dinge seien in der heutigen Zeit von einer solchen Schnelllebigkeit behaftet, dass es zunehmend schwerer werde Personen zu finden, die sich für fünf Jahre für ein Ehrenamt zur Verfügung stellen. „Aber gerade in dieser Zeit finde ich es um so wichtiger, sich für etwas einzusetzen, neue Wege mitgestalten zu können und sich für unseren Ort und unsere Gemeinde einzubringen“, sagte Kammerer. Die nächsten fünf Jahre würden von vielen Neuerungen und Veränderungen geprägt sein. Es gebe viel Neues zu entdecken, mitzugestalten aber auch auf Altbewährtes zu vertrauen und dies mit einfließen zu lassen. „Gerne freuen wir uns über Unterstützung in unserem Gremium und freuen uns auf neue Mitstreiter“, sagte Kammerer. Wer im Ortschaftsrat mitwirken wolle, der dürfe sich jetzt in der Sitzung melden und sich vorstellen.