Efringen-Kirchen: Kammerkonzerte bieten „Winterreise“ im Sommer

Zwölf Lieder aus der „Winterreise“ von Franz Schubert mit Texten von Wilhelm Müller werden in diesem Programm mit dem Akkordeon begleitet. Dazu gesellen sich neun Gedichte von Simone Lappert, der bekannten Schweizer Autorin, schreiben die Veranstalter. Die Texte aus ihrem Lyrikband „längst fällige verwilderung“ wurden extra für diese Produktion von Matthias Heep vertont. Lapperts rund zwei Jahrhunderte nach der Winterreise geschriebene Gedichte zeichnen sich durch eine ausgesprochen poetische Weltsicht und eine ironisch-selbstbewusste Grundhaltung aus, heißt es. Hierin sind sie Müllers Texten nicht unähnlich. Einige von Matthias Heeps Vertonungen schließen auch immer wieder motivisch an die vorausgehenden Lieder Schuberts an. Andere sind als Kontrast gedacht.

Niklaus Rüegg (Tenor) hat nach seinem Studium an der Musikakademie in Basel an Theatern in der Schweiz und in Deutschland gewirkt. Sein Repertoire umfasst über 70 Partien in Oper, Operette und Musical. Auch auf den Gebieten Oratorium und Lied ist Rüegg beschlagen.