Efringen-Kirchen Kammerkonzerte: Fragen an Besucher

Dabei würde es die Situation erleichtern, wenn die Besucher am Freitag vor dem Konzert einen Schnelltest machen würden. Die Organisatoren wollen daher wissen: „Würden Sie bei der Bestellung einer Karte (online) angeben, dass Sie sich selbst am Freitag oder noch besser wenn möglich am Samstag vor dem Konzert testen lassen?“ Alternativ müssten die Tests unmittelbar vor dem Konzert durchgeführt werden, was aber wohl mindestens zweieinhalb Stunden in Anspruch nehmen würde.

Für Personen, für die es nicht möglich ist, sich im Vorfeld testen zu lassen, würden die Organisatoren am Sonntag, 25. April, ab 16 Uhr die Möglichkeit anbieten, in der Alten Schule einen Schnelltest von einer Fachkraft durchzuführen zu lassen. In diesem Fall müsste am Samstag vor dem Konzert Bescheid gesagt werden. „Wie ist ihre Meinung zu diesem zusätzlichen Aufwand eines Tests? In Anbetracht des kulturellen Stillstandes ein akzeptabler Mehraufwand?“, so die Fragen der Organisatoren. „Wir würden uns freuen von Ihnen mehr über den Lösungsvorschlag in dieser konkreten Situation zu erfahren.“ Die Organisatoren der Kammerkonzerte sind unter folgender E-Mail-Adresse erreichbar: kammerkonzerte-efr.k@web.de.