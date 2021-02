Efringen-Kirchen Kanalnetz: Auslastung teils am Limit

Efringen-Kirchen (ilz). Gleich zwei Bauvorhaben kamen in der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses zur Sprache, für die die Gemeinde nur grünes Licht geben kann, wenn die Grundstücke mit einer Ver­sickerungsanlage oder zumindest einer Retention ausgebaut werden. Sprich: Man muss sich um das Thema Abwasser kümmern. Denn die Kapazitäten des Kanalnetzes stoßen an ihre Grenzen. Wie Marc Braun, stellvertretender Leiter des Bauamts der Gemeinde Efringen-Kirchen, am Redaktionstelefon erklärt, handelte es sich zwar ein Stück weit um Zufall, dass das Thema Versickerungsanlage beziehungsweise Retention auf Grundstücken sowohl in Blansingen als auch im Kernort in der Sitzung am Montagabend zur Sprache kam. Generell aber spiele die Abwasserbeseitigung eine zunehmend wichtige Rolle, da das Kanalnetz an verschiedenen Stellen stark und teils sogar über Gebühr belastet sei.