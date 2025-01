Eine Lesung mit Bruder Helmut Roßkopf gibt es in Huttingen und seinem Heimatort Tannenkirch. Der einstige Schreiner sowie Geschäftsmann und heutige Mönch liest aus seinem Buch „Zwischen Kreissäge, Kloster und Konzern – wenn Glaube und Geschäftssinn sich vereinen“. Beide Veranstaltungen moderiert Astrid Brändlin. In Huttingen ist die Lesung am Freitag, 31. Januar ab 19.30 Uhr in der Halle in Huttingen. Veranstalter sind der Kulturverein Alte Schule und Zämme si z’Huttige, die auch für Getränke und Snacks nach der Lesung sorgen. Nach Tannenkirch kehrt Roßkopf am Samstag, 1. Februar, für seine Lesung ab 19.30 Uhr in der evangelischen Pfarrkirche zurück. Organisiert wird dies Veranstaltung von Dorfleben Tannenkirch; der Verein sorg nach der Lesung für Snacks und Getränke.