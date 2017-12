Efringen-Kirchen Kapazitäten werden erweitert und Prozesse optimiert

Efringen-Kirchen. Der Logistikdienstleister Acito Logistics aus Weil am Rhein erweitert seine Lagerkapazitäten auf 9600 Quadratmeter am Standort in Efringen-Kirchen. Laut Unternehmensangabe betrug die Investitionssumme rund 4,5 Millionen Euro.

Während der einjährigen Bauphase entstanden zusätzliche Logistik und Umschlagsflächen. Diese seien aufgrund hoher Nachfrage erforderlich geworden, heißt es in einer Pressemitteilung. „Neben der neuen Kapazitäten geht es auch um eine Optimierung der Lagerprozesse“, teilte Geschäftsführer Ralf Albrecht mit.

Durch den Erweiterungsbau würden diverse Fahrten in bisher angemietete Außenlager entfallen. „Zudem erzielen wir noch höhere Prozesssicherheit bei der Beschaffungs-, Lager- und Distributionslogistik.“

Seit der Gründung 2014 – nach Übernahme als Management-Buyout – stärkt die in Weil am Rhein ansässige Acito Logistics abseits des klassischen Transportauftrags die Geschäfte. „Wir wollen stärker in die Mehrwertdienstleistungen“, sagt Geschäftsführer Dietmar Kutta, „und das umfasst neben Schulungs- und Beratungsleistungen vor allem die Logistik. Logistik ist für uns mehr als nur Lagerei.“

Zu den am meisten nachgefragten Dienstleistungen bei Acito Logistics gehören neben nationalen und internationalen Verkehren auch Logistiklösungen und Endkundenzustellungen. Für Kunden aus den Bereichen E-Commerce, Chemie, Automotive, Leisure and Sport und Ladenbau setzt das Unternehmen verschiedene Lösungen um. Diese reichen vom weltweiten Beschaffungsmanagement über die Lagerung, Kommissionierung und Distribution bis hin zur Retourenabwicklung.

Immer mehr Unternehmen würden die Vorteile des Outsourcings von Logistikleistungen erkennen. „Mit der Standorterweiterung bieten wir unseren Kunden noch flexiblere Wachstumschancen“, erläutert Kutta. Das Unternehmen hat vergangenes Jahr rund elf Millionen Euro erwirtschaftet, davon rund 20 Prozent in der Logistik. Die Geschäftsführer Dietmar Kutta, Ralf Albrecht und Patric Galley wollen den Anteil der Logistik mit der Erweiterung deutlich ausbauen. Bis Ende 2017 werden am Standort in Efringen-Kirchen im neuen Logistikzentrum mindestens 20 Arbeitsplätze geschaffen werden, heißt es.