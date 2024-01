Efringen-Kirchen: Kaufmann will nicht nachlassen

Die Bezirksgeschäftsführerin des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes (BLHV), Verginiya Kaerger, gratulierte den Landwirten am Ende der Sternfahrt für ihre Aktion. Kaerger erinnerte daran, dass auf die Straßen Herzen oder Symbole mit „Daumen hoch“ auf die Straßen gemalt worden seien. Viele Bürger würden auf der Seite der Landwirte stehen und dies zeigen, wenn sie am Straßenrand stünden oder sogar in ihren Autos mitfahren würden.

Diese Umstände hatte ebenso Heinz Kaufmann, Mitinitiator der Sternfahrt des BLHV und BLHV-Kreisvorsitzende gemacht. Er zeigte bei seiner Einleitung wenig Verständnis für die Bundespolitik, die überall Gelder erhöht hätte. Jetzt sei der Haushalt nicht gedeckt. In der Landwirtschaft sei Geld gesehen worden, dass die Politik sich holen wollte. Bei der Kfz-Steuer sei man bereits erfolgreich gewesen. In Deutschland sei viel teuerer als im Ausland: „Die Kosten liegen über 200 Euro pro Hektar höher als in anderen Ländern“, sagte Kaufmann.