Efringen-Kirchen: Kein Scherz: Gebühren steigen ab 1. April

Nach rund elf Jahren passt die Reblandgemeinde zum anstehenden Monatswechsel ihre Verwaltungsgebührensatzung an. Nach Beratung im Gemeinderat, den Ortschaftsräten und der Beschlussfassung am Montagabend wurde nur noch in einem Punkt eine Veränderung vorgenommen – allerdings wird es für den Bürger damit nicht günstiger.