Kleinkems (cre). Die Bebauung des Gebiets „Vollenburg-West“ in Kleinkems schreitet voran. In diesem Zusammenhang fragte Zuhörer Dieter Portius im Ortschaftsrat, was mit dem alten Buswartehäuschen am Ende der Rheinstraße, kurz vor der Einmündung zur Alten Weinstraße, geschehen soll. Es verrotte so langsam, so der Bürger.