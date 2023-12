Efringen-Kirchen: Keine Böller vor Kirchen

In den vergangenen Jahren trafen sich zur Begrüßung des neuen und Verabschiedung des alten Jahres immer wieder zahlreiche Einwohner Egringens auf dem Platz vor der Kirche. Doch zum Leidwesen nicht nur des Ortschaftsrats schien sich nach Beendigung der Silvesterfeier niemand für die Säuberung des Platzes verantwortlich zu fühlen. Zu Beginn dieses Jahres hatte Ortsvorsteher Bernd Meyer verärgert festgestellt: „Das Jahr 2023 begann negativ!“ Im anlässlich der Ortschaftsratssitzung am Dienstag mit Meyer geführten Gespräch unserer Zeitung erneuerte dieser seinen Appell an die Feiernden, für Ordnung zu sorgen und den anfallenden Müll mitzunehmen. Liegengelassener Restmüll gefährde auch die Verkehrsteilnehmer. Hinsichtlich des Böllerns bat er, auf die in der Nähe der Kirche Wohnenden Rücksicht zu nehmen und die Silvesternacht als Treffen zum gegenseitigen Austausch guter Wünsche für das kommende Jahr mit Nachbarn und Bekannten zu nutzen.