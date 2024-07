Efringen-Kirchen: Keine Festmeile beim Jubiläum

Nur 22 Zusagen

Diese Rückmeldung überraschte Jörg Kratz, den Ortsvorsteher von Kleinkems, nicht. „Jedes Wochenende findet ein anderes Fest statt und die Vereine sind in den eigenen Ortschaften eingebunden“, erklärt er sich die mangelnde Bereitschaft. Vielen Bürgern seien die Veranstaltungen vor Ort wichtiger als das Jubiläum der Gesamtgemeinde, was verständlich sei. Er vermutet hinter der geringen Resonanz auch eine mangelnde Identifikation mit der Gemeinde. „Die älteren Bürger sind fest in den Ortschaften verwurzelt und die Jungen haben kein Interesse an einem Gemeindefest. In Kleinkems gibt es nur den Sportverein, in dem die Jugend engagiert ist oder den Wanderverein mit vielen älteren Mitgliedern.“ Er könne es verstehen, dass die Kapazitäten an Helfern in den Vereinen gerade in diesem Jahr erschöpft seien.

Diese Ansicht teilt er mit Helmut Grässlin, dem scheidenden Ortsvorsteher von Mappach. „Der Gedanke, das Jubiläum der Gemeinde zu feiern, ist nachvollziehbar, aber in diesem Jahr gibt es so viele Feiern, dass beinahe an jedem Wochenende ein anderer Termin ist.“ Er hält Terminprobleme als ausschlaggebend dafür, weshalb sich aus Mappach kein Verein beteiligen wollte. Die Entscheidung wollte er dem neuen Ortschaftsrat überlassen, doch die Absage von Seiten der Gemeinde sei dem zuvorgekommen.