Efringen-Kirchen Kennenlernen bei dampfender Pizza

Es ist früher Abend im alten „Kindergarten der Freunde“, und alle paar Minuten saust ein Kind um die Ecke, um einen Blick in den Backofen zu werfen. „Noch fünf Minuten“, gibt der 15-jährige Julian Auskunft, um selbst das Wachsen und Gedeihen zu überwachen. Josefine Al-Dulaimi hatte den Teig beigesteuert und Julian sich zum Pizzabäcker des Tages küren lassen. Quentin und Dean, die 14-jährigen Zwillinge, sind ebenfalls startklar zum Pizzaverdrücken, zuvor hatte sich Dean extra Margherita beim Pizzachef bestellt. Das Trio komme aus Egringen, wie es heißt. Dann geht’s los, alle stürmen aus den Räumlichkeiten, umringen den Tisch, um ihr Stück gleich im Stehen zu futtern. Ratzfatz ist alles verputzt. „Soll ich noch eine machen?“, ruft Julian, und Josefine nickt, „ja, mach noch eine“. Wer es nicht besser wüsste, würde annehmen, dass hier alles wie immer laufe. Und doch handelte es sich um den Einstieg Al-Dulaimis, die es vor kurzem von Frankfurt nach Lörrach zog. Nahe der Heimat, so die 30-jährige, die aus der Schweiz stammt. Sie kann gut mit den kleinen und großen Besuchern des Jugendzentrums, das gerade vorübergehend in den Nikolaus-Däublin-Weg umgesiedelt ist. Am bisherigen Standort am Sportplatz sind endlich die Container eingetroffen, das neue Domizil, wofür sich die Jugendlichen und ihre Leiter lange stark gemacht haben.

Große Fußstapfen

Im Jahr 2018 sprach Al-Dulaimis Vorgänger Jens Künster im Gemeinderat vor, und obwohl er mittlerweile für eine neue Aufgabe nach Afrika ging, ist der Name des beliebten Betreuers oft im Gespräch. Sie steige in große Fußstapfen, die es zu füllen gelte, weiß die Nachfolgerin. Dies nehme sie als Motivation.