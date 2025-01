Efringen-Kirchen: Kerosin läuft beim Bahnhof aus

Entsprechend war die Feuerwehr Efringen-Kirchen in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr-Messgruppe aus Weil am Rhein, dem Gefahrgutzug der Feuerwehr Lörrach, dem Rettungsdienst und der Bundespolizei am Bahnhof in Efringen-Kirchen im Einsatz. 30 Feuerwehrleute aus Efringen-Kirchen und weitere 30 aus Weil am Rhein und Lörrach. Vor Ort wurde festgestellt, dass eine kleinere Menge Kerosin (Flugzeugtreibstoff) ausgelaufen ist.

Die Feuerwehr Efringen-Kirchen hat den Brandschutz sichergestellt und mit Kommandant Philipp Haberstroh und Zugführer Fabian Lang die Einsatzleitung gebildet. Der Gefahrgutzug hat sämtliche Messungen und Arbeiten am Kesselwagen unter Atemschutz durchgeführt. „Der Lokführer hat versucht, die Blindkappe aus der es heraustropft abzudichten, was ihm nicht gelang“, sagte Haberstroh. Am tiefsten Punkt des Kesselwagens sei in der Mitte das große Bodenventil. Von dort gehe ein Rohr an die Seite des Waggons, welches mit einer Blindkappe verschlossen sei. „Es war zu dem Zeitpunkt trocken, daher ist dem Lokführer das Auslaufen aufgefallen“, sagte Haberstroh auf Anfrage. Bei Regen wäre dies wohl nicht aufgefallen, da der Fleck auf dem Boden nicht sichtbar gewesen wäre. „Es ist weniger als ein Liter Kerosin ausgelaufen“, erklärte der Einsatzleiter. Ursache ist das nicht völlig geschlossene Bodenventil gewesen. „Es gib große Temperaturunterschiede und ebenso Vibrationen, die dafür verantwortlich sein können“, sagte Haberstroh.