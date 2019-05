Efringen-Kirchen Kindergarten, Grillplatz und Naturtribüne

Arbeiten laufen bis in die frühen Morgenstunden

Kaum waren die Arbeiten verkündet, baten die Vorsitzenden Jürgen Herr und Carmen Kaufmann in den Vereinsraum. Dort teilte Herr die motivierten Jugendlichen in Arbeitsgruppen ein. Einige begaben sich gleich an die Arbeiten, während sich andere an die Logistik bei der Beschaffung des Materials machten. Bis 3 Uhr wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gearbeitet und weiter ging es nach vier Stunden Schlaf am Freitag. Und wieder wurde bis nach Mitternacht gewerkelt, organisiert und herangeschafft, denn bis morgen müssen die Aufgaben abgeschlossen sein. Dann trifft man sich auf dem Festplatz an der Feuerbacher Straße zum Abschluss- und Einweihungsfest.