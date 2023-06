Efringen-Kirchen Kindergartenbesuch wird teurer

Eine Gruppe nicht in Betrieb

„Für die Ü3-Kinder haben wir eigentlich 370 Betreuungsplätze“, berichtete Fischer. Wegen Personalmangels kann eine Gruppe in Huttingen aber nicht betrieben werden. Da effektiv aber auch „nur“ 355 Kinder in die Einrichtungen angemeldet sind, „können wird den Bedarf auch so decken“, wie Fischer sagt. Wenn allerdings alle Kinder der geplanten Ganztagsbetreuung dazukommen, sei man auf die 370 Plätze angewiesen.

Als „schwarzes Loch“ bezeichnete sie die Personalsituation. Erzieher zu finden, sei „enorm schwierig“. Alle Kindergärten im Kreis würden mit chronischem Mangel kämpfen. Bei der Personalrekrutierung helfen laut Fischer weder Anzeigen, noch die mittlerweile gute Entlohnung: „Der Markt ist ausgetrocknet.“ Nur mit Hilfe der Eltern, die Stellenanzeigen privat und über Social Media teilen, konnten Arbeitskräfte gewonnen werden. Außerdem unterstützen das Personal acht Auszubildende und ein Bundesfreiwilliger.

Der Betreuungsbedarf steigt weiter beim Angebot für die Grundschulkinder. Von den 297 Grundschülern in Efringen-Kirchen und Egringen werden 12,9 Prozent (47 Kinder) in der Verlässlichen Grundschule (VG) und 18,6 Prozent (55 Kinder) dort und in der Nachmittagsbetreuung versorgt.

Kapazitätsgrenze erreicht

„Personell und räumlich sind wir hier an unseren Grenzen angelangt“, rechnet Fischer vor. Im kommenden Schuljahr steige die Zahl auf 334 Grundschüler, also 37 mehr. 43 Kinder werden dann die VG, 62 die VG mit Nachmittagsbetreuung besuchen. Bürgermeisterin Carolin Holzmüller berichtete, dass die Gemeinde trotz fristgerechter Anmeldung erstmals 23 Kindern absagen musste – aufgrund fehlender Nachweise oder geringem Bedarf.

Erstmals Absagen

Die Betreuungsquote liegt bei 31,4 Prozent. Wenn 2026 der Rechtsanspruch kommt, rechnet Fischer mit 20 Prozent mehr Bedarf, also rund 50 Prozent Betreuungsquote. Der Anspruch gilt für acht Stunden pro Tag und fünf Tage pro Woche einschließlich Ferien. Das Land kann eine Schließzeit von vier Wochen regeln. Sonstige Eckpunkte wie Personal, Räume, Gruppengröße sind unklar.

Deshalb muss die Gemeinde auch räumlich ihre Kapazitäten zwingend ausbauen, was angesichts der Personalsituation und den fehlenden Vorgaben schwierig wird. „Um irgendwie eine Planung zu machen“, habe man sich mit dem Sozialen Arbeitskreis Lörrach (SAK) in einer Steuerungsgruppe zusammengetan. Außerdem setzt die Gemeinde auf einen guten Personalstamm, gute Arbeitsbedingungen und künftig eventuell auf ein Jobrad-Extra.

Nach Nachfragen zu den Betreuungszuständigkeiten zwischen Schule und Gemeinde, Lob für die Zusammenarbeit mit dem SAK sowie Kritik an zu vielen Betreuungspersonen betonte Holzmüller die anspruchsvolle Ausgangslage und die vagen Rahmenbedingungen mit dem Rechtsanspruch. Die Fortschreibung des Bedarfsplans wurde einstimmig beschlossen.