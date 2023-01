Efringen-Kirchen. Beim Neujahrsempfang der evangelischen Kirchengemeinde Efringen-Kirchen/Huttingen/Istein am Sonntag hat Pfarrerin Johanna Pähler zweierlei Dinge bekanntgegeben: Zum einen hat die Pfarrerin beschlossen, Efringen-Kirchen zum Ende ihres Probedienstes in Richtung Weil am Rhein zu verlassen und gleichzeitig ihr Deputat zu reduzieren (siehe Meldung unten).