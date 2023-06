Efringen-Kirchen Kirche und Synagoge in Sulzburg besichtigt

Zehn Interessierte trafen sich am Museum in Efringen-Kirchen, um in Fahrgemeinschaften nach Sulzburg zu fahren. Pünktlich um 10.30 Uhr gesellte sich eine Stadtführerin zu ihnen. Die Teilnehmer erfuhren Interessantes zur Stadtgeschichte, zum Bergbau, zu bedeutenden Bauwerken und zur jüdischen Gemeinde, heißt es im Nachgang.

Danach spazierte die Gruppe zur Klosterkirche St. Cyriak, wo die Stadtführerin erst einige Informationen zum Bau und den Veränderungen im Laufe der Jahrhunderte gab, bevor die Teilnehmer die Kirche betraten. Auch hier wurden die Teilnehmer auf Besonderheiten aufmerksam gemacht, zum Beispiel den erhöhten Chor durch nachträglichen Einbau einer Krypta. Später ging die Gruppe auch in die Krypta hinab, in der es zu keiner Zeit Grabstätten gab, ist der Mitteilung des Förderkreises zu entnehmen. Überhaupt habe es in dieser Klosterkirche keine Gräber innerhalb der Kirche gegeben. Mit einer Ausnahme: die Grabstätte des Stifters der Kirche, sie befinde sich im Eingangsbereich.