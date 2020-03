Efringen-Kirchen Kleindenkmäler erfassen

Bericht aus dem Museum

Museumsleiterin Maren Siegmann berichtete, dass für 2020 die Erfassung von Kleindenkmälern im Kreis in die zweite Runde geht. Sie halte Unterlagen bereit, falls sich Interessierte finden, die Kleindenkmäler fotografieren und dokumentieren wollen. „Insbesondere in Kleinkems, in Mappach und Wintersweiler sind noch nicht viele Kleindenkmäler erfasst“, informierte Siegmann.

In der Dauerausstellung sind neue Strahler installiert, fuhr sie fort. Leider aber funktioniere die Einbruchmeldeanlage nicht mehr richtig, deshalb sei es nicht möglich, für die Dauerausstellung Exponate von anderen Museen auszuleihen, da diese dann nicht versichert seien, gab sie weiter. Die Gemeinde werde im Museum eine neue Schließanlage installieren, berichtete Siegmann.

2022 ist eine regionale Ausstellung mehrerer Museen mit dem Thema „Der Rhein“ geplant. Es dürfen sich Museen beteiligen, die sich mit dem Rhein in einer Dauerausstellung beschäftigen oder dazu eine Sonderausstellung konzipieren. Geplant sind seitens der Museumsleitung Module zum Thema „Rhein“, die in einer Sonderausstellung im Rathaus zu sehen sein und anschließend in die Sonderausstellung integriert werden.

Wahlen

Zweiter Vorsitzender: Joachim Gröbke, Kassiererin: Birgit Witzel-Meier, Beisitzer: Hans-Peter Kilz

Ehrung

Karin Zimmer wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Zimmer ist seit 1990 Mitglied des Vereins und unterstützt ihn bei Sonderausstellungen, bei der Museumsaufsicht und bei Veranstaltungen. Vielfach organisiert sie Exkursionen des Förderkreises. Mit der Ehrenmitgliedschaft wurde ihr außergewöhnliches Engagement gewürdigt.

Termine

Für den 13. September steht bereits der Tag des offenen Denkmals fest, diesmal unter dem Motto „Chance. Denkmal. Erinnern“.

Förderkreis Museum in der Alten Schule

Vorsitzende: Helga Meier

Mitglieder: 106 davon 3 Ehrenmitglieder

Kontakt: www.foerderkreis-museum.de