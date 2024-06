Efringen-Kirchen: Kleine Revolte gegen die Hörgewohnheiten

Heep hat die Texte aus dem Lyrikband „längst fällige Verwilderung“ der jungen Schweizer Autorin Simone Lappert – die auch Präsidentin des Lyrikfestivals Basel ist – eigens für diese „Winterreisen“-Produktion vertont. Das Auffälligste: In beiden Textfolgen, denen von Wilhelm Müller bei Schubert und denen von Lappert, geht es um das Scheitern, um Entfremdung, den Winter in der eigenen Seele, um die Themenkreise Sehnsucht, Verlassenheit, Weltschmerz, aber auch um morbide Gedanken – also eine ähnliche Grundhaltung. Bei Lappert ist das nicht ohne Ironie und Sarkasmus, wenn sie das Selbstmitleid aufs Korn nimmt. Etwa in den vom Sänger halbszenisch eingeworfenen aphoristischen Zwischenrufen: „Entschuldigung, wo kann ich hier ungestört scheitern?“

Ländlertonfall

Der Lörracher Komponist hat für seine Vertonungen eine Tonsprache gesucht, die sich nicht provokativ von Schuberts Musik abheben will, wie er im Begleitheft schreibt. Und so hört man oft Klänge, die an die Spätromantik erinnern, auch manchmal einen Ländlertonfall.