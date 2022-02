Efringen-Kirchen Kleine statt keine Fasnacht in Istein

Um es zu befestigen, steigt Zeremonienmeister Bernd Bräunlin sogar auf das Dach. Assistiert wird ihm von Siegfried Kibbat, der seit 34 Jahren mit dabei ist bei den Isteiner Drübeln, davon etliche Jahre im Vorstand, obwohl er in Eimeldingen wohnt und dort mittlerweile stellvertretender Bürgermeister ist. Sorgfältig dekorieren die beiden den Narrenbrunnen mit einem grünen Kranz und Papierblumen in den Erkennungsfarben Rot, Gelb und Grün. Später spannen Bräunlin und Johannes Britsche noch die Wimpelkette vor dem Rathaus, die großen Fasnachtsfahnen hat Britsche dort schon vorher angebracht.

Fasnachtsfeuer wird abgebrannt

Eigentlich war für dieses Jahr schon alles geplant: der Zunftabend, Hemdglunki und Kinderfasnacht, Fasnachtsumzug und Rosenmontag-Nachtumzug – und musste doch wieder abgesagt werden. Nur eine Sache werde stattfinden, so Daniela Britsche, wenn auch nur als Schatten des Gewohnten: Das Fasnachtsfeuer hoch über dem Dorf, dass die Fasnachtsfeuerbuebe bereits aufgeschichtet haben und am kommenden Sonntag auch abbrennen werden. Es würden dort zwar weder Scheiben geschlagen noch eine Bewirtung stattfinden, dennoch hofft sie, dass die Leute im Dorf privat zusammenkommen, vielleicht an einem Stehtisch im Freien mit einer Bratwurst und Glühwein, um das Feuer wenigstens aus der Ferne zu genießen.

Nach alter Tradition aufgeschichtet

Denn: „Das Fasnachtsfeuer hat bei uns schon einen besonderen Wert.“ Das Holz für das Fasnachtsfeuer wird in Istein von Jugendlichen aus dem Dorf gesammelt und auf traditionelle Art aufgeschichtet, so dass innen ein Hohlraum bleibt für die Nachtwache am Vorabend. Dabei helfen ihnen ältere und erfahrene ehemalige „Fasnachtsfeuerbuebe“, so wie überhaupt die Älteren sich stets um die Jungen sorgten, wie Britsche berichtet. „Nach der Fasnacht ist immer noch jeder gut nach Hause gekommen.“

Auch andere im Dorf sind trotz aller Einschränkungen fasnächtlich gestimmt: Ein paar junge Frauen haben sich zusammengetan, um im Hemdglunki-Kostüm ganz privat zu feiern.