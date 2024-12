Ein Kleintransporter hat sich am Mittwoch gegen 8.45 Uhr auf der Autobahn A 5 bei Efringen-Kirchen mehrfach überschlagen. Der Fahrer wurde dabei laut Polizeimeldung leicht verletzt. Der 41-jährige Lenker des Kleintransporters befuhr die linke Fahrspur Richtung Freiburg, als unweit der Anschlussstelle Efringen-Kirchen ein vor ihm fahrendes Wohnmobil einen Fahrstreifenwechsel von der rechten auf die linke Fahrspur vornahm. Um eine Kollision zu vermeiden, leitete der 41-Jährige eine Vollbremsung ein und verlor dabei die Kontrolle über den Kleintransporter. Im weiteren Verlauf kippte der Kleintransporter um, überschlug sich mehrfach und kam auf dem Grünstreifen zum Stillstand. Der 41-Jährige wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 5000 Euro. Der Kleintransporter musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Fahrer des Wohnmobiles hatte den Unfall womöglich gar nicht bemerkt und setzte die Fahrt in Richtung Freiburg fort. ER wird gebeten sich mit der Verkehrspolizei Weil am Rhein, Tel. 07621/980 00, in Verbindung zu setzen. Ebenso Zeugen, welche Hinweise zu dem Wohnmobil geben können. An dem Wohnmobil seien Schweizer Kennzeichen mit der Kantonskennung „LU“ für Luzern angebracht gewesen.