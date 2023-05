Efringen-Kirchen Königsdisziplin Schorle trinken

In Istein laden die Chlotze-Horni auf Donnerstag, 18. Mai, wieder zum alljährlichen Vatertags-Hock auf dem alten Sportplatz in Istein ein. Bereits am Vorabend, Mittwoch, 17. Mai, startet das Fest mit dem traditionellen Markgräfler Dreikampf. Hierbei treten die Teams, bestehend aus je drei Athleten, in drei Disziplinen gegeneinander an, um zu beweisen, wer ein echter Markgräfler ist.

Die Aufgaben bestehen laut Ankündigung aus: „Büddene fülle, uf de Chopf haue und der beliebten, wie gefürchteten Königsdisziplin Schorle trinken auf Zeit.“ Zu gewinnen gibt es Preise, wobei keine Mannschaft leer ausgeht, heißt es in der Ankündigung.

Die Startgebühr beträgt zehn Euro. Anmeldungen nimmt Stefan Krause per E-Mail an krause.istein@googlemail.com oder philmarekkiefer@gmail.com entgegen. Für hungrige Gäste bieten die Chlotze-Horni kalte und warme Speisen aus ihrer Feldküche an .

Das Uffertbrütli wird in Wintersweiler an Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 18. Mai, wieder mit seinem Bräutigam durchs Dorf ziehen. Treffpunkt ist um 9.15 Uhr beim Rathaus Wintersweiler. Der Hochzeitszug durchs Dorf beginnt um 9.30 Uhr. Nach Abschluss des Umzugs werden im Rathausinnenhof Waffeln gebacken.