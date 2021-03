Efringen-Kirchen „Kontingente bereits vorgesehen“

„Unverständlich bleibt auch, weshalb diese Aktion nicht im Vorfeld mit den Leitern des Kreisimpfzentrums besprochen wurde. Vielmehr entsteht der Eindruck, dass hier hinter dem Rücken des KIZ eine Impfkampagne organisiert wurde.“

Es sei an der KIZ-Leitung vorbei beim Zentralen Impfzentrum in Freiburg ein Mobiler Impfeinsatz in Efringen-Kirchen beauftragt und dort bei den Kollegen in Freiburg der Anschein erweckt worden, dies sei ein vereinbarter und freigegebener Einsatz durch das KIZ Lörrach. „Dies ist nicht nur ein Vertrauensbruch in der Zusammenarbeit mit den verantwortlichen Personen im Landkreis Lörrach, sondern erschwert zusätzlich ein koordiniertes Vorgehen beim Impfen.“

Über die Hälfte der Personen, die in Efringen-Kirchen Teil dieser Aktion sein sollten, hätten bereits für Sonntag oder Montag einen Termin im KIZ gehabt, heißt es seitens des Landratsamts. Das Kreisimpfzentrum habe sich beim Land darum bemüht, die Warteliste der Senioren im Landkreis zu erhalten, die seit Januar auf einen Termin gewartet hatten. „In der vergangenen Woche konnten so 1200 Sonderimpftermine für Senioren am Sonntag und am Montag erreicht werden.“

Termine im KIZ bereits vorhanden

Ein Abgleich mit den Personen aus Efringen-Kirchen zeigt, dass über die Hälfte auf dieser Landesliste stehen und bereits ein Drittel der 180 zu impfenden Personen aus Efringen-Kirchen am Sonntag oder Montag einen Termin zum Impfen im KIZ erhalten haben“, so die Behörde.

Aufgrund der angeblichen Möglichkeit auf einen Vor-Ort-Termin in Efringen-Kirchen habe ein Großteil dieser Personen den Impftermin im Kreisimpfzentrum am Wochenende dann aber kurzfristig wieder abgesagt. Für die weiteren Personen, die auf den Wartelisten des Landes stehen, habe der Landkreis bereits Sonderimpfstoffkontingente beim Land erwirkt. „Diesen Personen soll durch das KIZ Lörrach zeitnah in Absprache und nach Vorgabe des Landes ein Impftermin durch eine Verdichtung der Impftermine in den kommenden drei Wochen angeboten werden.

Auch die Personen auf den lokalen Wartelisten, unter anderem in Efringen-Kirchen, sollen zeitnah entsprechend Termine erhalten“, teilt das Landratsamt mit. Wartezeiten für andere Impfberechtigte sollen dadurch nicht weiter entstehen.

Efringer Organisatoren weisen Vorwürfe zurück

In mehrerer Hinsicht hielt die Stellungnahme des Landratsamts für die Gruppe der ehrenamtlich Engagierten Überraschungen bereit. „Der Ton ist ungewöhnlich scharf“, blickt man bei der Gruppe auf die Wortwahl. Inhaltlich beklagen die Engagierten vor allem das Ergebnis: Denn obwohl nun kurzfristig Termine für 97 Senioren, die auf der Liste der Gruppe gestanden hatten, gefunden werden konnten, bleiben doch rund 100 weitere Personen ungeimpft.

Die Gruppe steht auf dem Standpunkt, dass bei einem Impftermin in Efringen-Kirchen sämtliche 200 Personen hätten geimpft werden können. „Ich freue mich für diejenigen, die jetzt einen Termin bekommen haben“, sagt Christiane Breuer, die sich in der Gruppe engagiert. „Für diejenigen, die nun nicht geimpft werden, tut es mir leid.“

Das Argument des Landratsamts, dass der Impfstoff des Mobilen Impfteams (MIT) bereits für verschiedene Einrichtungen vorgesehen sei, leuchte nicht ein. Man wolle den Impfstoff niemandem wegnehmen, sondern habe sich einfach ein gewisses Maß an Flexibilität gewünscht, um den bereits vollständig organisierten Impftermin in Efringen-Kirchen umsetzen zu können, betont etwa Kreisrätin und ehemalige Staatssekretärin im Gesundheitsministerium Marion Caspers-Merk. Man werde die Sache auch im Kreistag besprechen müssen, kündigte sie an.

Zudem betont man seitens der Gruppe, dass es nie darum gegangen sei, das Landratsamt beziehungsweise das Impfzentrum zu umgehen und hinter deren Rücken zu handeln. Man habe lediglich Möglichkeiten gesucht, die Senioren in Efringen-Kirchen zu impfen.

Die Auseinandersetzung zieht nun bereits Konsequenzen nach sich: Der in der Gruppe engagierte Arzt Gerhard Kienle wurde mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben im Impfzentrum entbunden.