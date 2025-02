Efringen-Kirchen: Konzeptvergabe braucht gute Ideen

Welche praktischen Nutzungsmöglichkeiten es gibt, soll eine Informationsveranstaltung aufzeigen, erklärt Weiß. Diese ist am Montag, 10. Februar, ab 19.30 Uhr im Ratssaal, Rathaus Efringen-Kirchen. Das Besondere an dieser Ausschreibung ist, dass nur Privatpersonen zugelassen sind. Auf den beiden Baufeldern wäre sicherlich Mehrgenerationen-Wohnen denkbar, aber auch andere Ideen sind gefragt. „Was der Jury nicht reicht, ist die Angabe, wir sind zwei Familien und wollen mit mehreren Generationen unter einem Dach leben“, erklärt der Bauamtsleiter. Es gehört schon ein Konzept dazu, hierfür könnten sich Interessenten durchaus Hilfe holen. Um alles zu erklären, sind an dem Abend nicht nur Bürgermeisterin und Bauamtsleiter vor Ort, sondern ebenfalls Jurymitglieder mit dabei.

Das Wohnbaugebiet „Brühl“ liegt am südwestlichen Rand von Egringen. Das Baugebiet ist fertig erschlossen und kann umgehend nach den Richtlinien des Bebauungsplans bebaut werden. Die Bauplätze werden ausschließlich an Eigennutzer veräußert und sind innerhalb von fünf Jahren zu bebauen. Zur Sicherung der Eigennutzung wird vertraglich eine Eigennutzverpflichtung sowie ein Veräußerungsverbot für einen Zeitraum von zehn Jahren festgeschrieben. Die Grundstücke eines Baufelds sind zwischen 129 und 322 Quadratmetern groß.