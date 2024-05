Zuvor hatten jedoch der musikalische Nachwuchs die Gelegenheit, das Gelernte zu präsentieren. Stolz zeigten die Jüngsten, die Musiker der Vorstufe unter der Leitung von Marvin Aberer und das Jugendorchester unter der Leitung von Marc Braun ihr Können. Vom Publikum erhielten sie für ihre Darbietungen viel Applaus. Durch das unterhaltsame und abwechslungsreiche Programm des Aktivorchester führte Christina Köster.

Eröffnet wurde der musikalische Abend mit dem zünftigen Marsch „76 Trombones“. Es folgte „In the Stone“ und „Die Tannheimer Mühlenpolka“. Ein Musikstück über die Freiheit, die Selbstbestimmung und das Lebensglück war in „Gabriellas Song“ zu hören. Aber auch der „Radezky Marsch“ gehörte zum Repertoire. Als Solisten glänzten Frank Braun auf dem Saxophon und Andilas Schopferer auf der Trompete bei dem Medley aus „Tina on Stage“.