Efringen-Kirchen Konzert in der Alten Schule

Efringen-Kirchen. Ranuccio Farnese (1630 – 1694) war in unruhigen Zeiten an der Macht, schreiben die Veranstalter in der Ankündigung. In seine Regentschaft fallen die Gründung des herzoglichen Theaters sowie verschiedener Sammlungen von Kunstwerken und Büchern. Er war musikalisch veranlagt und förderte Musik und Ballett am Hofe. Das Konzert wird von den Künstlerinnen mit der Überschrift „Son gli accenti che ascolto“ versehen, was sinngemäß „Es sind Impulse, die ich höre“ bedeutet. Viele dieser Impulse aus der Zeit des Frühbarocks sind bis heute lebendig, heißt es dazu. Hauptanliegen dieser neuen Epoche, des Wandels von der Renaissance zum Barock, war es, Emotion und Ausdruck unmittelbar darzustellen und erlebbar zu machen. Die Ausführenden, Maria Cristina Kiehr (Sopran), Olivia Centurioni (Violine) und Mara Galassi (Harfe) sind Expertinnen der Alten Musik. Ihre Erfahrungen geben sie mittlerweile an verschiedenen Konservatorien weiter. Die Schola Cantorum Basiliensis verbindet sie. Durch ihre eigene Art von Lehre, Forschung und Praxis hat diese Schule seit 100 Jahren weltweit einen großenEinfluss in der Alten Musik.

Das zweite Kammerkonzert der Saison 22/23 wird am 29. Januar ab 17 Uhr im Saal der Alten Schule in Efringen-Kirchen stattfinden. Die Veranstalter empfehlen, weiterhin die Vorsichtsmaßnahmen zur Corona-Pandemie zu beachten. Die Abendkasse ist ab 16.15 Uhr geöffnet, dort sind Karten für das Konzert, aber auch Abos für die ganze Konzertreihe erhältlich.