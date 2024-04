Efringen-Kirchen: Konzert mit jungen Talenten

Der Krieg in der Ukraine hat viele Menschen ihrer Wurzeln beraubt. Gerade junge Menschen, welche in der Ausbildung sind, müssen große Entbehrungen auf sich nehmen, finden Kösters und Lenzing. Die junge Pianistin Mariia Kompan, seit 2021 Studentin am Konservatorium in Kiew, lebt seit 2022 als Kriegsflüchtige in Weil. Durch die Unterstützung der dortigen Städtischen Musikschule kann sie hier üben und ihre Studien fortsetzen.