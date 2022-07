Efringen-Kirchen Korridore für den Artenschutz

Ein vorbildliches Projekt unter- und oberhalb der Lösswand am Läufelberg hatte von Königslöw vor Kurzem zusammen mit Winzer Dirk Brenneisen und Martin Krause vom „Rebstock“ in Egringen der Öffentlichkeit vorgestellt. Dort wurden Blühmischungen zwischen Reben und anderen Pflanzungen ausgesät, um den in der Lösswand siedelnden Wildbienen mehr Nahrung anzubieten.

Während Gemeinderat Bernd Münkel sich dafür interessierte, ob man sich so auch seine private Wiese mähen lassen könne – „Wir vermitteln nur“, erhielt er zur Antwort, äußerte Gemeinderat Kevin Brändlin die Sorge, landwirtschaftlich genutzte Flächen könnten auf diese Art und Weise zu Naturschutzflächen umgewidmet werden, wo dann der Einsatz bestimmter Spritzmittel nicht mehr erlaubt sei. Dies sei nicht so, stellte der ebenfalls in der Sitzung anwesende Florian Thielmann von der Naturschutzbehörde des Landratsamts klar.