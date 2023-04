Efringen-Kirchen Krankenpflegeverein wählt Vorstand

Ausblick

Folgende Termine hat der Krankenpflegeverein bekanntgegeben: Am 7. oder 14. Mai (je nach Wetter) soll offiziell das Fahrzeug an die First Responder übergeben werden und am 6. September ist ein Ausflug geplant.

Finanzen

Den Kassenbericht lieferte Petra Geugelin ab. Die Position Einsatzfahrzeug fand noch keinen Eingang, sondern wird sich erst im nächsten Kassenbericht niederschlagen. Unterm Strich vermeldete die Kassiererin einen „guten, gesunden Bestand“. Die Kassenprüfer attestierten ihr eine einwandfreie Kassenführung.

Bürgermeisterin Carolin Holzmüller, die qua Amtes laut Satzung Philipp Schmid als beratendes Mitglied im Vorstand folgte, lobte die „tolle Arbeit“, die der Verein leiste.

Wahlen

Bei den Wahlen wurde Margrit Herr für ein weiteres Jahr als Vorsitzende bestätigt. Ebenso in ihren Ämtern bestätigt wurden Marlies Zoller (zweite Vorsitzende) und Petra Geugelin (Kassiererin). Elena Schiessel folgte Gertrud Krebs als Schriftführerin und Christina Stockmar wurde zur Beisitzerin gewählt (bisher Irmgard Herr). Die übrigen Beisitzerinnen Renate Maurer, Barbara Wenk, Elke Wenk-Meier und Claudia Zupalla wurden bestätigt.

Auf einen Blick – Krankenpflegeverein Efringen-Kirchen

Vorsitzende:

Margrit Herr

Mitglieder:

307

Kontakt:

Tel. 07628/18 19