Efringen-Kirchen: Kuh ist vom Eis und auch nicht

Disput zwischen Räten und der Bürgermeisterin

Offen zur Aussprache kam in der Sitzung noch eine Auseinandersetzung zwischen Carolin Holzmüller und Gemeinderäten. Da Efringen und Kirchen keine Ortsteile mit Ortschaftsrat sind, trafen sich Gemeinderäte aus diesen Bereichen, um sich über dortige Flächen zu beraten. Das Treffen wurde jedoch so kurzfristig anberaumt, dass die Bürgermeisterin selbst nicht teilnehmen und auch keine Unterlagen dafür bereitstellen konnte. Die nicht minder kurzfristige Stellungnahme der Räte, quittierte die Rathauschefin in einer E-Mail unter anderem mit dem Wort „Falschaussage“. Die so angesprochenen Räte intervenierten nochmals in der Sitzung, und Holzmüller entschuldigte sich, da alles zu kurzfristig gewesen sei und die Wortwahl sicherlich falsch war. Letztendlich ging es dann noch um die Flächen an sich.