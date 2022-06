Efringen-Kirchen Kulturscheune öffnet wieder

Mit dem Programm, in dem sie auch auf ihren Instrumenten improvisieren sind die beiden Künstler bereits in Privaträumen und im Theater „Rigiblick“ in Zürich aufgetreten, und haben dafür sehr positive Rückmeldungen bekommen. „Das interessante an Phil Spector ist, dass man ihn eigentlich nicht kennt, obwohl jeder sicher schon etwas von ihm gehört hat“, sagt Oliver Kaiser, von Haus aus Musikwissenschaftler und Musiksoziologe.

Von den Beach Boys bis ABBA beeinflusste er viele, die später in der Musikwelt Triumphe feierten. Kaiser betont aber zugleich, dass es sich dabei nicht um ein Thema für Spezialisten handle, sondern sich ganz allgemein an Menschen richtet, die Spaß haben an der Musik der 60er und 70er Jahre.

Weitere Informationen: Das Konzert: Freitag, 1. Juli, 20.15 Uhr, Kulturscheune Rabe, Im Eselgrien 2, 79588 Kleinkems, Tel. 07628/1605, www.Zirkus-Rabe.de