Efringen-Kirchen „Kurt-Jürgen“ als Trainingspartner

Das Online-Training sei in den vergangenen Monaten nicht nur in sportlicher Hinsicht von großer Bedeutung gewesen, sondern auch, um die Mitglieder in schwierigen Zeiten an den Verein zu binden. Zwischen 15 und 25 Sportler nehmen regelmäßig teil, freut sich Gerspacher. Mittelfristig aber wolle man selbstverständlich wieder zu den Trainingsbedingungen der Vor-Corona-Zeit zurückkehren. „Ein Stück Normalität wäre unbedingt notwendig.“

Ein Schritt auf dem Weg dorthin soll schon am Dienstag gemacht werden, wenn das erste Training im Freien im Museumsgarten stattfinden wird. Allerdings müssen auch diese Trainingseinheiten noch kontaktarm erfolgen, erklärt der Vorsitzende. Das heißt, dass das eigentliche Judo im Zweikampf weiterhin nicht möglich sein wird, dafür können aber zumindest gemeinsam Fitnessübungen – mit dem gebotenen Abstand – absolviert werden. Für den Judo-spezifischen Teil wird zunächst auch im Museumsgarten „Kurt-Jürgen“ mit von der Partie sein.

Ein Wermutstropfen ist, dass der Verein seine Feier zum 50-jährigen Bestehen nun endgültig absagen musste. Diese hätte eigentlich schon 2020 stattfinden sollen, vor dem Hintergrund des Pandemiegeschehens hatte der Judo-Club im vergangenen Jahr jedoch beschlossen, eine 50+1-Feier anzupeilen. Allerdings habe sich schnell gezeigt, dass auch 2021 ein größeres Fest nicht möglich sein wird. Daher, so erklärt Gerspacher, wolle man nun noch einige Jahre warten und dann ausgiebig das „55-Jährige“ feiern.

„Fight-Night“ und Zeltlager geplant

Um der Geselligkeit aber schon in diesem Jahr Rechnung zu tragen, ist neben der „Fight-Night“ im Oktober auch das Sommer-Camp geplant, obwohl die Ersatzveranstaltung vor einem Jahr ebenfalls gut angekommen ist. Damals hatte der Judo-Club seinen jungen Mitgliedern verschiedene Aufgaben gestellt, die jeder einzelne dann bei sich zu Hause in Angriff nehmen konnte. Eine dieser Aufgaben bestand darin, den Eltern im Haushalt zu helfen, um so Punkte zu sammeln. Das kam bei den Eltern verständlicherweise super an, erinnert sich Gers­pacher. „Ich habe schon Anfragen bekommen, ob es die Aktion wieder geben wird“, schmunzelt er. Allerdings wolle man – sofern möglich – dieses Jahr dann doch wieder ein Zeltlager anbieten und an einem Tag die Eltern gegebenenfalls dazuholen, blickt der Vorsitzende des Judo-Clubs voraus. Und letztlich, so ergänzt er, könnte das auch ein geeigneter Termin sein, um die Generalversammlung im Freien abzuhalten.